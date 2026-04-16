【ニューヨーク共同】米自動車大手フォード・モーターは15日、電気自動車（EV）部門トップのダグ・フィールド氏が5月に退任すると発表した。EV事業と製造部門を統合する組織再編の一環で、EV戦略見直しに向けた動きの一つとみられる。フォードは需要の伸び悩みを受けてEV投資を抑制し、ハイブリッド車（HV）重視に戦略を転換しており、関連資産で約195億ドル（約3兆円）の費用計上も進めている。今回の組織再編では開発から量