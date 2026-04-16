大阪・関西万博で独占採用された電気自動車（EV）バスを販売するEVモーターズ・ジャパン（EVMJ、北九州市）が4月14日、民事再生法の適用を申請した。"国産EVバス"を謳いながら中国製の車両を並行輸入してきた同社だが、トラブルが相次ぎ事業は頓挫。事実上の倒産に陥った。本誌・週刊ポストでこの問題を追及してきた自動車生活ジャーナリストの加藤久美子氏が内幕をレポートする。＊＊＊昨年12月にひっそりと早期退職