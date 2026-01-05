グローブライドが展開する米国発ラケットスポーツブランド「DIADEM（ダイアデム）」が、プロピックルボールプレーヤーの船水雄太選手とブランドアンバサダー契約を締結。日本人として初めて米国メジャーリーグピックルボール（MLP）所属プレーヤーとなった船水選手の挑戦をサポートします。 DIADEM 船水雄太選手 ブランドアンバサダー契約 契約日：2026年1月1日契約ブランド：DIADEM（ダイアデム） グローブ