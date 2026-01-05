グローブライドが展開する米国発ラケットスポーツブランド「DIADEM（ダイアデム）」が、プロピックルボールプレーヤーの船水雄太選手とブランドアンバサダー契約を締結。

日本人として初めて米国メジャーリーグピックルボール（MLP）所属プレーヤーとなった船水選手の挑戦をサポートします。

DIADEM 船水雄太選手 ブランドアンバサダー契約

契約日：2026年1月1日

契約ブランド：DIADEM（ダイアデム）

グローブライドは、急成長するラケットスポーツ・ピックルボールにおいて、日本人初のMLP選手として活躍する船水雄太選手とアンバサダー契約を締結。

船水選手はソフトテニス界のトッププレーヤーとして日本リーグ10連覇や世界選手権優勝などの功績を残した後、2024年1月に単身渡米。

2025年3月にはMLPプレミアリーグ1部「マイアミピックルボールクラブ」からドラフト指名を受け、初年度からプレーオフ進出やTOP10入りを果たすなど、世界最高峰の舞台で実績を重ねています。

前例のない世界へ踏み出す姿勢と結果を追い求める姿が、革新を追求するDIADEMの企業理念と共鳴し、今回の契約に至りました。

船水雄太選手 プロフィールと戦歴

1993年10月7日生まれ、青森県出身。

ソフトテニスで培った攻撃力とネットプレーを武器に、ピックルボール界でも躍進を続けています。

【主な戦歴】

・マイアミピックルボールクラブ所属 プレーオフ進出

・PPAラスベガス メンズダブルス 5位

・PPAチャレンジャー メンズダブルス優勝

・PJF Pickleball Championships メンズダブルス優勝

・アジアピックルボール選手権 メンズシングルス 2位

使用パドル「EDGE BLUCORE PRO16」

船水選手が使用するのは「EDGE BLUCORE PRO16」。

パワーとスピン性能を最大限に高めつつ、コアの潰れや剥離を防ぐ強固な「BLUCORE」を搭載したモデルです。

世界最高峰の戦いを支える信頼のギア。

Daniel Moore（ダニエル・ムーア）選手によるサポート

船水選手の挑戦の背景には、同じくDIADEMブランドアンバサダーであるDaniel Moore（ダニエル・ムーア）選手の存在があります。

元全米チャンピオンであり、日本国内におけるピックルボール普及の第一人者でもあるムーア選手による指導が、船水選手の成長の大きな支えとなっています。

船水選手は、以下のように意気込みを語ってくださいました。

この度、グローブライド社およびDIADEM社と契約を結び、共に世界へ挑めることを大変光栄に思います。日本人として前例のないこの挑戦を前に、アスリートとしてかつてない高揚感とワクワクを感じています。世界最高峰の戦いで勝ち抜くためには、自身の技術だけでなく、信頼できる最高の「武器」が不可欠です。DIADEMの革新的なパドルと、グローブライド社の強力なバックアップは、頂点を目指す私にとってこれ以上ない翼になると確信しています。このチームと共に目指す場所はただ一つ、「世界一」です。パイオニアとして道を切り拓き、必ず結果で証明したいと思います。応援よろしくお願いいたします。

また、Daniel Moore選手も以下のようにコメントを寄せています。

船水選手が米国でトップレベルの舞台に立つまでピックルボール選手としての歩みを初期の頃からみていましたが、その成長は目覚ましいものがあります。今では自らの力で世界に挑み続けており、日本の若いプレーヤー達に大きな希望と可能性を示してくれています。彼の世界に挑戦する姿勢と努力を心から応援するとともに、DIADEMファミリーのメンバーとして、今後もその挑戦をサポートしていきたいと思います。

日本人初のMLPプレーヤーとして、前人未到のフィールドを開拓し続ける船水雄太選手。

DIADEMとのタッグにより、さらなる高みを目指す挑戦に注目です。

DIADEM「船水雄太選手 ブランドアンバサダー契約」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 世界へ挑むピックルボール選手！船水雄太「DIADEM」と契約締結 appeared first on Dtimes.