「読めない書けないどこにあるのか分からない」──。3拍子そろった、難読地名の横綱、千葉県の匝瑳（そうさ）市。人生の大半を千葉県民として過ごしてきた筆者ですら、たまたま参加した「農業研修」で初めて知った地名だから、多くの人にとってはほぼ馴染みのない土地だろう。東京から特急はあるものの、かなりの田舎町。そんな匝瑳市には大盛りの洋食屋や地場産ドリンクを出すカフェなど、グルメの穴場スポットが結構ある。