人を分類し、わかったつもりになることが、かえって想像力を奪っていく――。新刊『リーダーシップの科学』を上梓した神戸大・鈴木竜太教授は、リーダーに求められる想像力の源泉を「人間理解」ではなく、目の前の相手を理解しようとし続ける「他者理解」にあると語る。本稿では、ヤフーの人事担当役員を歴任し、『増補改訂版ヤフーの1on1』の著者でもある本間浩輔氏との対話から、リーダーが立つべき「理解のスタンス」を考える