愛知県知多市で2日午後、自転車に乗っていた男性高校生がトラックにはねられ、意識不明の重体です。知多市原2丁目の信号のない交差点で2日午後2時半前、自転車が右から来たトラックと衝突しました。この事故で、自転車に乗っていた知多市の男子高校生(18)が頭を強く打ち、病院に搬送されましたが意識不明の重体です。トラック運転手の男性(35)にケガはありませんでした。男子高校生はヘルメットをかぶっておらず、現場には