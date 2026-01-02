タレントの森香澄が１日深夜放送「闘うオンナのワイドショー」（テレビ朝日系）に出演した。番組では小学校の教員らが児童を盗撮するグループ上で画像を共有した事件を取り上げた。森は新宿の高校に通学していたため「新宿に向かう電車って、どうしても混んでて。制服も当時ミニスカートが流行ってたのでめちゃくちゃされましたね、痴漢も盗撮も」と振り返った。弘中綾香アナは「中学生の時に最寄りの駅にいつもおじさんが