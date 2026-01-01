消防やJR東日本によりますと、1日午後2時すぎ、埼玉県白岡市のJR宇都宮線の踏切で「乗用車と電車の接触事故」と通報がありました。乗用車は大破し、運転していた67歳の男性が閉じ込められましたがおよそ2時間後に救助され、搬送の際、意識はあったということです。また、電車の一部の車両が脱線しましたが、乗客にケガはないということです。この影響で宇都宮線の白岡・古河間と湘南新宿ラインの新宿・古河間は運転を見合わせてい