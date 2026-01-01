人気エアバンド「ゴールデンボンバー」鬼龍院翔（41）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、この日放送のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（後5・00）に歌手GACKT（52）が単独参戦することに反応した。正月恒例の特番で、さまざまなジャンルで一流と一般的なものの二択を自身の感覚で言い当てる人気番組。個人では81連勝という抜群の審美眼を持つGACKTだが、昨年はチームを組んだ鬼龍院、D