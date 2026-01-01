人気アニメ「けものフレンズ」シリーズでフェネック役、オオアルマジロ役を務めた声優の本宮佳奈(33)が1日、自身のXを更新し、結婚を発表した。本宮は「この度、本宮佳奈は結婚いたしました。お相手は一般の方で、どんな時でも素の自分でいさせてくれる素敵な方です」と報告。「これからは夫婦で支え合い、お互いを尊重しながら歩んでいきたいと思っております」とした上で「まだまだ未熟者ですが、みなさまへの感謝の気持ち