参政党の神谷宗幣代表が29日に公式X（旧ツイッター）を更新。28日に放送された日本テレビ「笑点」（日曜後5・30）で、お笑いコンビ「ナイツ」が同党を漫才のネタにしていた件について反応した。塙宣之が「7月に選挙があって、そこで凄く勢いを伸ばしてきたのが参政党。夏に東京ドーム行ったんですけど、8割が参政党の…」とボケると、土屋伸之は「巨人ファンだよ、それは!」とツッコミを入れる。また塙が「“岡本和真を使え!