12月29日、大井競馬場で東京大賞典（G1・3歳上・ダ2000m）が行われ、矢野貴之騎乗のディクテオン（せん7・大井・荒山勝徳）が勝利を決めた。競馬場への入場人員は3万1447人で前年比84.4%（3万7259人）だった。なお、1レースの売得金は99億超となりレコードを更新した。同競走の売得金は以下のとおり。【東京大賞典】大井所属ディクテオンが大接戦を制する…ミッキーファイトは2着入場人員は前年比ダウンも売得金は増●東京大賞典