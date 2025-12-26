カズレーザーとお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」が２６日までに更新された。「【ネタ分析】Ｍ−１グランプリ２０２５を振り返る！」というというタイトルで投稿された動画内で、今年の「Ｍ−１」で一番面白かったネタについて語った。松陰寺からの「誰が一番面白かった？」という問いに「優勝は真空ジェシカかなと思いました」と回答したカズレーザー。し