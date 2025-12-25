キャリコネニュースが今年配信してきた2000本以上の記事の中から、衝撃エピソードをピックアップ。今回は卑劣な「ぶつかりおじさん」の因果応報ともいえるエピソードだ。「明らかに女性だけに狙いを定めて」突進する男が、倍返しに遭って動揺。自業自得な末路を、目撃した40代女性が語る――。※※※駅構内でわざと人にぶつかる事で知られる“ぶつかりおじさん”。赤の他人に衝突し、反撃されるリスクは考えていないのだろうか。東