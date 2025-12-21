2025年の女子プロゴルフ界は開幕前に"トリプルボギー不倫"が話題となり、最終戦後には人気プロの都玲華の「30歳差コーチとの禁断愛」で注目を集めるシーズンとなった。ツアーは前年のメルセデスランキングのトップ5のうち4人が米女子ツアーに参戦。その影響で初優勝が史上最多の12人も出て、初シードも10人。シードへの返り咲きが5人という大混戦になった。ゴルフ記者が言う。【写真】顔を伏せて恥ずかしそうに…都プロ・石井コ