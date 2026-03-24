【Vポイント×SMBCレディスゴルフトーナメント】最終日【ジャンボが言ったこと】プロ野球をやめて習志野にきたジャンボは「独身」と偽っていた「パッティングがよくなかったです。それが負けた原因です」通算3アンダーで5年ぶりに7勝目を挙げた笠りつ子（38）に2打差で負けた佐久間朱莉（23）はそう言った。今季の開幕戦を制した昨年の年間女王は、前週は2位。この日は通算2アンダーの単独首位から発進し、1番のバーディーで主