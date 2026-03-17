約23万円の廉価モデル「和」急ぎの移動や公共交通機関の代替手段として利用されるタクシーは、これまでさまざまな車両が用いられていましたが、2017年10月にトヨタが発売したタクシー専用車両「JPN TAXI（ジャパンタクシー）」の登場を皮切りに、各地で急速に普及しました。街なかでみかけるジャパンタクシーのほとんどは、上級タイプが多いなか、実は導入コストのかからない廉価モデルも設定されています。新世代タクシー