男子プロの丸山茂樹（56＝セガサミーホールディングス）が24日、代表理事を務める「丸山茂樹ジュニアファンデーション」主催のゴルフ大会の表彰式に出席し、将来の大会規模の拡大に意欲を見せた。「理想は全国大会ですね。各地で予選をやって、時期的にも良い時にやれるようにしたい。でも、平日だと学校を休ませないといけないから、土日ということになる。そうなると費用もかかってきますよね」と話した。元々、このジュニ