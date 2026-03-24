タレントの徳原恵梨（38）が24日、自身のインスタグラムで妊娠を発表した。夫は阪神タイガースの元外野手で野球評論家の赤星憲広氏（49）。【写真】ふんわりワンピースで…安産祈願の様子を公開した徳原恵梨徳原は「私事で恐縮ですが、このたび新しい命を授かりました」と報告。「すでに安定期に入っており、有難いことにここまで大きな体調の変化もなく、お仕事も相談しながらさせていただいております」と伝えた。その上で