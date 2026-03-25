R&AとUSGAのコンフォーミング（適合）リストに、タイトリストの新たなフェアウェイウッドが登録された。既報の通り、今週からPGAツアー、コーンフェリーツアー、米国女子ツアーで同社がシーディングを開始した『GTS』シリーズだ。【画像】現行FW『GT2』と『GTS2』の違いを並べて比較登録されたのは、『GTS』の3W（15度）単体と、『GTS2』の13.5、15、16.5、18、21度（左用も同様）と、『GTS3』の15、16.5、18、21度（同）の、