広島県三原市で2トントラックが川に転落し、2人がケガをする事故がありました。事故があったのは三原市久井町の県道です。消防によると20日午前9時半ごろ、「2トントラックが川に転落し、足が挟まれている」と、関係者から通報がありました。トラックには20代と30代の男性2人が乗っており、駆け付けた隊員に救助されました。いずれも軽傷見込みです。現場は片側1車線のカーブで、警察はトラックが何らかの理由でカ&#12