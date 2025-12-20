音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝が２０日、自身のＳＮＳで元乃木坂４６の北野日奈子との結婚を発表した。クレイは「私共、クレイ勇輝と北野日奈子はこのたび結婚致しました」と報告。「お互いの大切なわんこ達に導かれ、動物が好きという共通の活動を通して出会い、人生において大事にしたいと思うものが同じであったこと、一緒に過ごしていく中で時間さえも超える運命というものに惹かれ信じたいと心から思いました」