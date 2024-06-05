6月4日、音楽ユニット・キマグレンが再結成すると発表した。キマグレンは逗子育ちの幼馴染である、クレイ勇輝（43）とISEKI（43）による二人組ユニット。’08年5月にメジャーデビューを果たし、同年5月にリリースした2ndシングル『LIFE』の表題曲が「au Smart Sports」のCMソングに起用され､配信350万DLの大ヒットに。「NHK紅白歌合戦」に初出場を果たすなど人気を博したが、結成10周年を迎えた’15年7月に解散した。そんなキマグ