¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÀß³ÚÅý¡Ê52¡Ë¤È½÷Í¥¤Î¾®ÃÓ±É»Ò¡Ê45¡Ë¤¬»Ê²ñ¤ÎTBS¤Îµª¹Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¡Ê·îÍË¸å10¡¦00¡Ë¤¬Íè½Õ¤Î²þÊÔ¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬19Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¤â¶¦¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯1·î¤Î³èÆ°µÙ»ß°Ê¹ß¤Ï2¿ÍÂÎÀ©¡£¾¾ËÜ¤Ïº£Ç¯11·î¤Î³èÆ°ºÆ³«¸å¤â¸½ºß¤Þ¤ÇÈÖÁÈÉüµ¢¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬1¤Ä½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ï2015Ç¯¤Ë¿¼ÌëÏÈ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¶¸µ¤¤ÎÎ¹¿Í¡Ê¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë