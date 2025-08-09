かつてはテレビや舞台などで活躍し、多くのファンを魅了したものの、さまざまな事情により表舞台から姿を消した芸能人たち。新たな人生の選択やスキャンダルなど、引退の理由は十人十色だが、彼らが持っていた独自の魅力や才能は今もなお多くの人の心に残っている。そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」にて、20〜60歳の男女500人を対象に「『もう一度テレビで見たい』引退した男性芸能人」についてアンケート調査を実施し