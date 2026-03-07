紀行バラエティ番組『クレイジージャーニー』（TBS系）が、2026年3月末をもって終了することが明らかになった。「番組は2015年4月にレギュラー放送をスタート。司会はダウンタウンの松本人志さん、バナナマンの設楽統さん、小池栄子さんの3人です。松本さんは、現在は出演していません。世界の変わった食習慣やディープなスポットを取り上げるマニアックな内容で、唯一無二の存在感を放っていたのですが……」（スポーツ紙記者）