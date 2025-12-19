お笑いタレントのやす子が１８日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」に出演。“いい人”のイメージに縛られすぎた悩みを明かした。この日は「大きな声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」を開催。やす子は「『いい人すぎて疲れてる？』って言われすぎて疲れてます。うるせえなあって思います」と自身についたイメージをぼやいた。「『やす子はいい人すぎて日常生活困ってないか？』って。そういうのばっかり