プロレスラーとして人気団体・スターダムで活動を再開したフワちゃんが２０日、ＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・後５時）に出演。活動再開後初めてとなる地上波に生放送で復帰した。オープニングでＭＣの垣花正アナウンサーから紹介されると「お久しぶりです。プロレスラーになったフワちゃんです」とあいさつ。垣花アナに「立っていただくとわかりますが、プロレスのコスチュームです」と紹介されると、プロレス