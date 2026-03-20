プロレスラーとして人気団体・スターダムで活動を再開したフワちゃんが２０日、ＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・後５時）に出演。活動再開後初めてとなる地上波に生放送で復帰した。番組冒頭でプロレスのコスチュームの上にスターダムのＴシャツを着て登場。「うれしすぎる」「知ってるにおい」と久々の同番組出演に開始から飛ばし気味のコメント。出演の反響もあったといい、「お母さん録画しています」と興奮気