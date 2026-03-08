お笑いタレント・やす子が8日、自身のXを更新。月曜レギュラーとして出演している日本テレビ系「ヒルナンデス！」（月〜金曜前11・55）の9日放送を欠席すると発表した。予備自衛官としての訓練に参加するためという。やす子は「ご報告」とし、「3月9日月曜日のヒルナンデスは予備自衛官の招集訓練に参加中ナンデスのためお休みさせていただきます（許可を得て投稿しています）」と報告。続く投稿では「月曜日のヒルナンデス