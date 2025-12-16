日本維新・吉村洋文代表と藤田文武共同代表が１６日、国会内で高市早苗首相と党首会談を行った後に、ＹｏｕＴｕｂｅで「緊急生配信」を行った。高市自民との連立の絶対条件に掲げた衆院議員の議員定数削減に関して、今臨時国会で提出した法案が審議すらされず終了することに。高市首相との会談では来年通常国会での成立を目指すことで合意していた。吉村代表は「顔洗って出直してきた吉村です。腹立ってしょうがない」と怒り