国会議事堂（資料写真）１５日の参院予算委員会で政府の防衛費増の方針を批判した共産党の山添拓氏に対し小泉進次郎防衛相（衆院神奈川１１区）が「言うべき相手を考えてほしい。中国は２０年で軍事費を７倍にしている」などと反発し激論となる場面があった。山添氏は最近の各国の軍拡への警鐘を鳴らす国連事務総長報告書を引き「増大した軍事費は必ずしも平和と安定につながらないのでは」と高市早苗首相に見解を求めた