高市早苗首相は18日の参院予算委員会で、自身が東京・赤坂の衆院議員宿舎から公邸に引っ越すのに伴いバリアフリー対応の改修が行われたとの一部報道を否定したX（旧ツイッター）への投稿を巡り、陳謝した。重い身体障害があり、車いすを使っているれいわ新選組の木村英子氏が「仮に貴重な税金を使って改修工事をする必要があれば、引っ越しはしなかった」との記述を問題視。障害者への税金投入は社会に迷惑をかける行為なのか