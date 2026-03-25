25日、参議院予算委員会において立憲民主党の田島麻衣子議員が高市早苗総理を追及した。【映像】ヤジの嵐→高市総理が「すいません」と繰り返した瞬間（実際の様子）まず田島議員は「日米首脳会談を終えてイラン情勢に対する法的評価がどうなったのか」を質問し、高市総理は「これは米国側のみならず専門家や国際社会の様々な議論も踏まえる必要がありまして、確定的な評価を行うというのはかなり困難」と回答。続いて田島議