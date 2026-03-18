中東情勢が緊迫するなか、3月19日に高市早苗首相とトランプ大統領が首脳会談を行う。「原油輸送の要となるホルムズ海峡がイランにより事実上封鎖されています。事態打開のためにトランプ大統領は日本、中国、韓国、フランス、イギリスに護衛を目的とした艦船派遣を期待するメッセージを出しましたが、ヨーロッパ諸国は否定の姿勢です。これにトランプ大統領は17日、SNSに《NATOの支援は必要ないし、望んでもいない。最初から