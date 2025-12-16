話題を集めているドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）。13年ぶりの民放連ドラ出演で注目を集めたのが宮崎あおい（40歳）だ。宮崎の演技力とこれまでのキャリア、今の活動についてコラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。 【写真】主演の大泉洋と宮崎あおいのツーショット。他、ドラマに出演中の俳優・岡田将生や向里祐香、小島藤子なども＊＊＊ 16日21時からドラマ『ちょっとだけエス