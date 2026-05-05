俳優・仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）第17回「小谷落城」が5月3日に放送され、浅井長政（中島歩）の壮絶な最期と市（宮崎あおい）による介錯という大胆な演出が大きな反響を呼んだ。【写真】宮崎あおいが…ネット衝撃のシーン本作は、豊臣秀吉の弟・秀長（仲野）の視点から天下統一の裏側を描く大河ドラマ第65作。兄・秀吉（池松壮亮）を支えた補佐役の生き様を軸に、戦国の激動を映し