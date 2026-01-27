NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で、織田信長（小栗旬）の妹・お市を演じている女優の宮崎あおい。2025年の秋ドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）が、13年ぶりの民放連続ドラマ出演で、さらに18年ぶりの大河ドラマ出演と、俳優活動が本格化している。そうしたなか、私生活にも注目が集まっている。1月25日、『女性セブンプラス』が宮崎に関する記事を配信。2025年に第4子を出産したばかりで、大河ドラマの撮影にも赤