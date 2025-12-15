15日、東京・赤坂にある高級個室サウナ店で火事があり、男女2人の客が死亡しました。どんなサウナなのか、実際に利用したことのある人に話を聞きました。■利用者「全部トップクラスで高品質」記者「この先の個室サウナ店で、火事があったということです」駆けつけた、多くの消防隊員。建物の中にも確認できます。東京・赤坂にある会員制の高級サウナ。近くの住民「サウナ好きの方、著名の方（が行く）と聞いたことある」5階建ての