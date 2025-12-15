週明け１５日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比６６８円安の５万０１６８円と急反落。振り返って前週末１２日はメジャーＳＱ算出日だったが、日経平均は６８７円高と大幅高に買われ、ＳＱ値も上回った状態で引けていた。１２月後半相場で日経平均の上値追い態勢加速をイメージさせたが、同日のＮＹ株式市場が大荒れで、またもやカウンターパンチとなった。何のことはない、前週末の上昇分をほぼ耳を