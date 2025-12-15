きょう東証グロース市場に新規上場したＡｌｂａＬｉｎｋは、午前１０時１２分に公開価格１３００円を５５０円（４２．３％）上回る１８５０円で初値をつけた。直後に１８８０円の高値をつけると、その後は概ね１７００円台でのもみ合いとなり、１７５５円でこの日の取引を終えた。 出所：MINKABU PRESS