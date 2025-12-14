中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射をめぐり、小泉進次郎防衛相の対応が注目を集めている。中国側に対して毅然とした態度を見せたことを「覚醒した」と評価する声がある一方、説明が二転三転していることから、先行きを不安視する声も根強い。中国への初期対応では毅然とした態度に喝采高市早苗首相の国会答弁に端を発して日中関係が悪化する中、レーダー照射は2025年12月6日に起きた。沖縄本島南東沖の公海上空で、航空自衛