今日14日、ふたご座流星群の活動が最も活発になる極大を迎えます。見頃の時間は今日14日夜から明日15日明け方で、普段よりもかなり多くの流星が見られそうです。今夜は太平洋側を中心に晴れる所が多く、観測のチャンスがあるでしょう。今日14日夜〜明日15日明け方「ふたご座流星群」が見頃「ふたご座流星群」は、1月のしぶんぎ座流星群、8月のペルセウス座流星群と並ぶ三大流星群のひとつで、年間で最大の流星群です。その「ふた