今日14日、ふたご座流星群の活動が最も活発になる極大を迎えます。見頃の時間は今日14日夜から明日15日明け方で、普段よりもかなり多くの流星が見られそうです。今夜は太平洋側を中心に晴れる所が多く、観測のチャンスがあるでしょう。

今日14日夜〜明日15日明け方 「ふたご座流星群」が見頃

「ふたご座流星群」は、1月のしぶんぎ座流星群、8月のペルセウス座流星群と並ぶ三大流星群のひとつで、年間で最大の流星群です。その「ふたご座流星群」が、今日14日午後5時に、活動が最も活発になる極大を迎えます。そのため、今日14日夜から明日15日明け方は、普段よりもかなり多くの流星が見られそうです。暗い場所で観察した場合、放射点が高くなる今日14日午後11時から明日15日午前2時にかけては、1時間あたり50個程度の流星に出会える可能性があります。その後は、細い月が昇ってくるものの、月明かりの影響は小さく、明け方にかけて比較的好条件で観察できそうです。





流星は、放射点を中心に放射状に出現しますが、放射点の周辺だけでなく、どの方向にも現れる可能性があるため、空を広く見渡すのが多くの流星を見つけるコツです。

今日14日夜は太平洋側を中心に観察のチャンス

今日14日夜から明日15日にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となため、北海道の広い範囲と本州の日本海側は雲が広がりやすく、雨や雪となる所もあるでしょう。一方、本州の太平洋側や四国、九州の太平洋側は晴れる所が多く、流星群観測のチャンスとなりそうです。ただ、この時期の星空観察はとても寒く、東京都心の今日14日夜の気温は8℃くらいで、明日15日の明け方にかけて6℃くらいまで下がる見込みです。しっかり防寒した上で、流星群の観察に臨んでください。



なお、ふたご座流星群は極大の日を過ぎると急に流星数が減る傾向にありますが、一般的な出現期間は20日(土)頃までです。15日(月)と16日(火)、18日(木)は太平洋側を中心に晴れる所が多く、19日(金)は、全国的に雲が少なくなりそうです。今日14日の極大日を逃しても、また雲の少ない夜にチャレンジしてみてください。