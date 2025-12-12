小泉防衛相は12日朝、アメリカのヘグセス国防長官と電話で会談し、「中国の行動は緊張高める」として、深刻な懸念を表明することで一致しました。小泉防衛相：ヘグセス米国防長官との間で、中国の行動は地域の平和と安定に資するものではなく、地域において緊張を高めるいかなる行為にも深刻な懸念を表明するとともに、日米間で緊密に意思疎通し連携していくことで一致した。中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射や、中国とロシ