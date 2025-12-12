ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 青森県東方沖を震源とする最大震度4の地震発生 津波注意報発表 地震 北海道 青森県 時事ニュース ライブドア災害速報 青森県東方沖を震源とする最大震度4の地震発生 津波注意報発表 2025年12月12日 11時46分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 11時44分頃、青森県東方沖を震源とする地震が発生した 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県で最大震度4を観測 北海道、東北では津波注意報が発表されている 記事を読む おすすめ記事 水原一平受刑者、ドラマ化の陰で注目集める妻の悲壮な思い…ストレスで聴力を失い、円形脱毛症になった “もう一人の被害者” とは 2025年12月11日 21時0分 首相発言の年間大賞受賞に抗議 過労死の遺族「悲痛な声知って」 2025年12月11日 17時59分 張本智和に香港のファンから大歓声 中国語で「皆さんにごあいさつします」と呼びかける 「お互いの応援がたくさんあった気持ちのいい試合」 2025年12月11日 21時44分 【DASH続行に誤算？】日テレ、“説明なし”訴えた松岡昌宏にようやく“お詫び”の後手対応…新たな疑惑浮上で騒動拡大 2025年12月11日 18時0分 《テレビ朝日本社から転落》規制線とブルーシートで覆われた現場…テレ朝社員は「屋上には天気予報コーナーのスタッフらがいた時間帯だった」 2025年12月11日 13時15分