【地震速報】北海道、青森県、岩手県、秋田県で最大震度4の地震が発生しました(11:44頃発生)
【地震情報 2025年12月12日】(11:53更新)
11時44分頃、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約20km、地震の規模はM6.7、最大震度4を北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県で観測しています。津波警報等（大津波警報・津波警報あるいは津波注意報）を発表中です。
【地震情報 2025年12月12日】(11:49更新)
11時44分頃、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約20km、地震の規模はM6.5、最大震度4を北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県で観測しています。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
【震度速報 2025年12月12日 11:47】(11:47更新)
11時44分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。
