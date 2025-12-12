来年3月のWBCに出場するライバル国が着々と強力なメンバーを固めている。ドジャースが大物クローザー獲得も…大谷翔平ら日本人選手に“追い風”になるとは限らない複雑事情連覇を目指す侍ジャパン（J）の最大のライバルである米国代表は日本時間10日、ドジャース・大谷翔平（31）を抑えて今季のナ・リーグ本塁打王（56本）のタイトルを獲得したシュワーバー（32=フィリーズ）、ド軍の正捕手スミス（30）ら4人が新たに代表入り