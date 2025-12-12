ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 前橋市の前市長・小川晶氏 あまりに非常識な過去があった ゴシップ 小川晶 群馬県 政治家の不祥事 時事ニュース デイリー新潮 前橋市の前市長・小川晶氏 あまりに非常識な過去があった 2025年12月12日 5時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 群馬・前橋市長の座を退いた小川晶氏に、非常識な過去があったそう 小学校近くの横断歩道の上に、小川氏の愛車が違法駐車されていた 2時間弱も違法駐車したのち、運転手の男性とともに去っていったそう 記事を読む おすすめ記事 水原一平受刑者、ドラマ化の陰で注目集める妻の悲壮な思い…ストレスで聴力を失い、円形脱毛症になった “もう一人の被害者” とは 2025年12月11日 21時0分 首相発言の年間大賞受賞に抗議 過労死の遺族「悲痛な声知って」 2025年12月11日 17時59分 【DASH続行に誤算？】日テレ、“説明なし”訴えた松岡昌宏にようやく“お詫び”の後手対応…新たな疑惑浮上で騒動拡大 2025年12月11日 18時0分 「男の子を見ると心がわくわくする」12歳男児に水着を脱ぐよう促して下半身触った疑いで塾講師の男逮捕 「故意に触ってない」と容疑否認 2025年12月10日 12時31分 松本人志関連報道で一審勝訴の渡邊センス 出版社側の控訴なかったと報告「完全決着！！」 2025年12月11日 21時0分